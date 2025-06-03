Азербайджан и АБР обсудили увеличение доступа МСП к финансовым ресурсам

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с находящимся с визитом в Азербайджане вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) по Южной, Центральной и Западной Азии Инмином Яном.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с находящимся с визитом в Азербайджане вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) по Южной, Центральной и Западной Азии Инмином Яном.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в ходе встречи обсуждались вопросы развития малого и среднего предпринимательства (МСП), увеличения доступа к финансовым ресурсам, а также планы по развитию промышленности.

Стороны также обсудили разработанную банком Стратегию партнерства с Азербайджаном на 2025-2029 годы.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает важное значение развитию отношений с АБР, который является одним из авторитетных международных финансовых институтов. Было отмечено, что банк оказывает поддержку нашей стране в рамках проектов, реализуемых в различных областях.

Была предоставлена информация о благоприятной деловой среде в Азербайджане, реализуемых экономических проектах, мерах экономической реинтеграции на освобожденных от оккупации территориях, а также возможностях сотрудничества с АБР.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) и Среднего коридора.

