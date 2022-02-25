Азербайджан хочет увеличить экспорт ненефтяной продукции в Египет

"Египет является важным рынком для экспорта ненефтяной продукции Азербайджана".

"Египет является важным рынком для экспорта ненефтяной продукции Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом в рамках проходящего в Баку Азербайджано-египетского бизнес-форума заявил глава Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана Юсиф Абдуллаев.

"В настоящее время для диверсификации экспорта ненефтяной продукции Азербайджана разрабатывается Национальная экспортная стратегия. В этом отношении для нас очень важен Египет с населением более 100 млн человек, и мы хотим увеличить экспорт в эту страну", - сказал Ю.Абдуллаев

На сегодняшнем бизнес-форуме Азербайджан был представлен около 40 компаниями, а Египет – более 15 компаниями.