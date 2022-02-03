Азербайджан хочет создать совместные предприятия с Венгрией в Карабахе

Мы очень хотим участия венгерских компаний в восстановлении оккупированных территорий Азербайджана. Но самый главный вопрос - это создание совместных предприятий в Карабахе.

Мы очень хотим участия венгерских компаний в восстановлении оккупированных территорий Азербайджана. Но самый главный вопрос - это создание совместных предприятий в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, организованном после 8-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, заявил сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Было бы хорошо, если компании двух стран создали совместные предприятия и в Венгрии, и в Карабахе, и постоянно наращивали инвестиции", - добавил он.