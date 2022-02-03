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Азербайджан хочет создать совместные предприятия с Венгрией в Карабахе

Азербайджан хочет создать совместные предприятия с Венгрией в Карабахе Мы очень хотим участия венгерских компаний в восстановлении оккупированных территорий Азербайджана. Но самый главный вопрос - это создание совместных предприятий в Карабахе.
Бизнес
3 февраля 2022 г. 13:00
Азербайджан хочет создать совместные предприятия с Венгрией в Карабахе

Мы очень хотим участия венгерских компаний в восстановлении оккупированных территорий Азербайджана. Но самый главный вопрос - это создание совместных предприятий в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, организованном после 8-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, заявил сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Было бы хорошо, если компании двух стран создали совместные предприятия и в Венгрии, и в Карабахе, и постоянно наращивали инвестиции", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan intends to create joint ventures with Hungary in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Macarıstanla Qarabağda birgə müəssisələr yaratmaq istəyir

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