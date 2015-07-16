Азербайджан экспортирует мороженое в Ирак и Катар

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал 23,7 тыс. тонн мороженого на сумму 54,3 тыс. долларов США.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, из них в Катар экспортировано мороженое на сумму 30 тыс. долларов (20,2 тонн), а в Ирак - на сумму 24,3 тыс. долларов (3,5 тонн). Отметим, что в соответствующем периоде прошлого года аналогичного экспорта не было.

За этот период в импорте мороженого в страну наблюдалось снижение. Согласно статистике, в январе-мае в Азербайджан импортировано 76,3 тыс. тонн мороженого на сумму 196,4 тыс. долларов. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта снизился на 1,3%, а количество - на 39,6%. Так, за 5 месяцев прошлого года было импортировано 126,3 тыс. тонн мороженого на сумму 198,9 тыс. долларов.

Азербайджан в основном импортирует мороженое из России, Турции и Литвы.