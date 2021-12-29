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Азербайджан экспортировал во Вьетнам фруктовые соки и безалкогольные напитки

Азербайджан экспортировал во Вьетнам фруктовые соки и безалкогольные напитки Портал Azexport.az выдал сертификаты свободной продажи для экспорта семи наименований фруктовых соков и безалкогольных напитков азербайджанского производства во Вьетнам.
Бизнес
29 декабря 2021 г. 13:44
Азербайджан экспортировал во Вьетнам фруктовые соки и безалкогольные напитки

Портал Azexport.az выдал сертификаты свободной продажи для экспорта семи наименований фруктовых соков и безалкогольных напитков азербайджанского производства во Вьетнам.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, всего с апреля 2018 года по декабрь 2021 года были выданы сертификаты свободной продажи на 622 наименования продукции.

Сертификаты упростили экспорт азербайджанской продукции в Катар, Саудовскую Аравию, Иорданию, ОАЭ, Ирак, Индонезию, Вьетнам, Филиппины, Доминиканскую Республику и ряд других стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Африки, Западной Европы, Океании и других арабских стран.

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