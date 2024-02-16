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Азербайджан экспортировал в Украину около 15 тыс. тонн удобрений

Азербайджан экспортировал в Украину около 15 тыс. тонн удобрений В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Украину 14,5 тыс. тонн удобрений.
Бизнес
16 февраля 2024 г. 10:37
Азербайджан экспортировал в Украину около 15 тыс. тонн удобрений

В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Украину 14,5 тыс. тонн удобрений.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, это составляет 16,3% от общего объема удобрений, импортированных Украиной в прошлом месяце.

В январе Украина импортировала всего 89 тыс. тонн удобрений, что на 24,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение связано в основном с задержками при таможенном контроле.

Основными поставщиками удобрений в Украину в отчетном периоде являлись Болгария (30,7 тыс. тонн) и Польша (22,9 тыс. тонн).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ukraynaya 15 min ton gübrə ixrac edib

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