Азербайджан экспортировал в Китай вино на 1 млн долларов в прошлом году

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Объемы экспорта вина Азербайджаном составили 6 млн долларов в 2017 году.

Как сообщает Report, об этом сегодня сказал министр экономики Шахин Мустафаев на пресс-конференции, посвященной азербайджано-китайским экономическим связям.

По его словам, 1 млн долларов из этого объема экспорта пришлось на Китай, что вдвое превышает показатель 2016 года.

В Шанхае планируется открыть Азербайджанский винный дом к концу этого года, добавил министр.