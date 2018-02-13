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    Азербайджан экспортировал в Китай вино на 1 млн долларов в прошлом году

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Объемы экспорта вина Азербайджаном составили 6 млн долларов в 2017 году.

    Как сообщает Report, об этом сегодня сказал министр экономики Шахин Мустафаев на пресс-конференции, посвященной азербайджано-китайским экономическим связям.

    По его словам, 1 млн долларов из этого объема экспорта пришлось на Китай, что вдвое превышает показатель 2016 года.

    В Шанхае планируется открыть Азербайджанский винный дом к концу этого года, добавил министр. 

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