Азербайджан экспортировал стеклотару в Румынию и Молдову

Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка - ООО Glassica экспортировал в Румынию и Молдову более 250 тысяч единиц стеклянной тары.

Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка - ООО Glassica экспортировал в Румынию и Молдову более 250 тысяч единиц стеклянной тары.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам корпоративный директор компании Эмиль Аскеров.

"За полтора месяца с момента запуска мы произвели около 3 миллионов единиц стеклотары. Из них более 250 тысяч были экспортированы, а остальные использовались для удовлетворения внутреннего спроса. Наряду с Румынией и Молдовой, мы ведем переговоры об экспорте также с Грузией, Францией и Италией, планируем заключить контракт", - отметил он.

Представитель ООО отметил, что предприятие способно производить 100-150 единиц тары в день: "Завод может удовлетворить 30-40% внутреннего спроса, если будет работать на полную мощность. В марте начнется строительство второго завода, и за 14 месяцев процесс будет завершен. Производственная мощность этого предприятия будет в 3-4 раза больше, а его инвестиционная стоимость составит 60 млн манатов. Инвестиционная стоимость нынешнего завода составляет 25 млн манатов".