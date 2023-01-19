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Азербайджан является привлекательной страной для прямых иностранных инвестиций

Азербайджан является привлекательной страной для прямых иностранных инвестиций Азербайджан для прямых иностранных инвестиций является привлекательной страной.
Бизнес
19 января 2023 г. 16:21
Азербайджан является привлекательной страной для прямых иностранных инвестиций

Азербайджан является привлекательной страной для прямых иностранных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе с основателем и председателем компании Adani Group Гаутамом Адани.

В ходе беседы в контексте транспортного коридора Восток-Запад было отмечено особое значение Среднего коридора, проходящего через территорию Азербайджана.

Состоялся также обмен мнениями о развитии экономики нашей страны и перспективах сотрудничества в этой связи с Adani Group в нефтехимической, горной, металлургической промышленности и других сферах, представляющих взаимный интерес.

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