Азербайджан является привлекательной страной для прямых иностранных инвестиций.
Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе с основателем и председателем компании Adani Group Гаутамом Адани.
В ходе беседы в контексте транспортного коридора Восток-Запад было отмечено особое значение Среднего коридора, проходящего через территорию Азербайджана.
Состоялся также обмен мнениями о развитии экономики нашей страны и перспективах сотрудничества в этой связи с Adani Group в нефтехимической, горной, металлургической промышленности и других сферах, представляющих взаимный интерес.