Азербайджан является привлекательной страной для прямых иностранных инвестиций

Азербайджан для прямых иностранных инвестиций является привлекательной страной.

Азербайджан является привлекательной страной для прямых иностранных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе с основателем и председателем компании Adani Group Гаутамом Адани.

В ходе беседы в контексте транспортного коридора Восток-Запад было отмечено особое значение Среднего коридора, проходящего через территорию Азербайджана.

Состоялся также обмен мнениями о развитии экономики нашей страны и перспективах сотрудничества в этой связи с Adani Group в нефтехимической, горной, металлургической промышленности и других сферах, представляющих взаимный интерес.