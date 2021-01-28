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Азербайджан диверсифицирует экспорт помидоров

Азербайджан диверсифицирует экспорт помидоров Ведется работа по созданию новых экспортных рынков для производителей томатов
Бизнес
28 января 2021 г. 13:12
Азербайджан диверсифицирует экспорт помидоров

Ведется работа по созданию новых экспортных рынков для производителей томатов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, для экспорта помидоров рассматриваются рынки Европы и стран Персидского залива: “Для экспорта в страны Персидского залива предприниматели должны получить сертификат Global G.A.P. Работы в этом направлении уже начаты”.

Абдуллаев добавил, что ведется работа по корпоративизации некоторых мелких предприятий, занимающихся производством помидоров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan pomidor ixracını diversifikasiya edəcək

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