Азербайджан диверсифицирует экспорт помидоров

Ведется работа по созданию новых экспортных рынков для производителей томатов

Ведется работа по созданию новых экспортных рынков для производителей томатов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, для экспорта помидоров рассматриваются рынки Европы и стран Персидского залива: “Для экспорта в страны Персидского залива предприниматели должны получить сертификат Global G.A.P. Работы в этом направлении уже начаты”.

Абдуллаев добавил, что ведется работа по корпоративизации некоторых мелких предприятий, занимающихся производством помидоров.