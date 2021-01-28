Азербайджан диверсифицирует экспорт помидоров

Ведется работа по созданию новых экспортных рынков для производителей томатов.
Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.
По его словам, для экспорта помидоров рассматриваются рынки Европы и стран Персидского залива: “Для экспорта в страны Персидского залива предприниматели должны получить сертификат Global G.A.P. Работы в этом направлении уже начаты”.
Абдуллаев добавил, что ведется работа по корпоративизации некоторых мелких предприятий, занимающихся производством помидоров.