Азербайджан будет сотрудничать с двумя европейскими странами в сфере аккредитации

Между Азербайджанским аккредитационным центром и национальными аккредитационными структурами Хорватии и Италии подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Между Азербайджанским аккредитационным центром и национальными аккредитационными структурами Хорватии и Италии подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Представители Азербайджанского аккредитационного центра и Госслужбы посетили хорватский город Дубровник. В рамках визита делегация приняла участие в 53-м заседании Генассамблеи Организации европейского сотрудничества в области аккредитации (ЕА).

В ходе заседания были обсуждены результаты экспертных оценок, проведенных национальными органами по аккредитации государств, являющихся полноправными членами ЕА и претендующими на полноправное членство, были заслушаны отчеты о деятельности руководства ЕА, Консультативного совета, Совета по многосторонним соглашениям, сертификационной, инспекционной, коммуникационной и др. комитетов.

В рамках визита были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанским аккредитационным центром и Хорватским агентством по аккредитации (HAA) и Единым органом по аккредитации Италии (ACCREDIA). Согласно документам, стороны будут сотрудничать в реализации совместных проектов по аккредитации органов по оценке соответствия, обмене опытом между структурами, организации семинаров, обучении персонала и по другим направлениям.