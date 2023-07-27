Азербайджан будет применять европейские стандарты в телекоммуникационном секторе

Подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Азербайджанский институт стандартизации подписал соглашение о сотрудничестве с Европейским институтом телекоммуникационных стандартов.

Подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанский институт стандартизации подписал соглашение о сотрудничестве с Европейским институтом телекоммуникационных стандартов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно договору, Азербайджанский институт стандартизации получил право на распространение официальных изданий Европейского института телекоммуникационных стандартов. Внедрение этих стандартов будет способствовать формированию требований к передовым технологиям в информационно-коммуникационной сфере, включая мобильную связь, мобильное радио и системы типа смарт-карт.