Азербайджан будет представлен на престижных международных выставках в 4 странах

Азербайджан в 2023 году будет представлен на четырех престижных международных выставках в сфере общественного питания.

Азербайджан в 2023 году будет представлен на четырех престижных международных выставках в сфере общественного питания.

Как сообщает Report, стенды с азербайджанской продукцией будут установлены на 32-й международной выставке продуктов питания World Food Moscow 2023. Мероприятие пройдет в Crocus EXPO в Москве 19-22 сентября.

Затем, 7-11 октября Азербайджан примет участие в 37-й международной выставке готовых продуктов питания и напитков ANUGA 2023 в Кёльне. Выставка проводится каждые два года. В этом году ожидается участие 4,6 тыс. местных и иностранных представителей.

Азербайджанские товары также будут представлены на 6-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае 5-10 ноября, и выставке продуктов питания Israfood 2023 в Тель-Авиве 28-30 ноября.

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) уже начало подготовку к участию в выставках.