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Азербайджан будет представлен на престижных международных выставках в 4 странах

Азербайджан будет представлен на престижных международных выставках в 4 странах Азербайджан в 2023 году будет представлен на четырех престижных международных выставках в сфере общественного питания.
Бизнес
11 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджан будет представлен на престижных международных выставках в 4 странах

Азербайджан в 2023 году будет представлен на четырех престижных международных выставках в сфере общественного питания.

Как сообщает Report, стенды с азербайджанской продукцией будут установлены на 32-й международной выставке продуктов питания World Food Moscow 2023. Мероприятие пройдет в Crocus EXPO в Москве 19-22 сентября.

Затем, 7-11 октября Азербайджан примет участие в 37-й международной выставке готовых продуктов питания и напитков ANUGA 2023 в Кёльне. Выставка проводится каждые два года. В этом году ожидается участие 4,6 тыс. местных и иностранных представителей.

Азербайджанские товары также будут представлены на 6-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае 5-10 ноября, и выставке продуктов питания Israfood 2023 в Тель-Авиве 28-30 ноября.

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) уже начало подготовку к участию в выставках.

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Версия на английском языке Azerbaijan starts preparations for participation in international exhibition to be held in 4 countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 4 ölkədə keçiriləcək beynəlxalq sərgidə iştirak üçün hazırlıqlara başlayıb

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