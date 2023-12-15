Азербайджан будет представлен на международных выставках в Японии и Германии

В следующем году Азербайджан примет участие в международной выставке продуктов питания и напитков Foodex Japan 2024, которая пройдет 5-8 марта в столице Японии Токио, а также в международной выставке вин Prowein 2024, которая запланирована 10-12 марта в Д

В следующем году Азербайджан примет участие в международной выставке продуктов питания и напитков Foodex Japan 2024, которая пройдет 5-8 марта в столице Японии Токио, а также в международной выставке вин Prowein 2024, которая запланирована 10-12 марта в Дюссельдорфе (Германия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Ожидается, что выставка Foodex Japan 2024 соберет более 2 500 компаний из более чем 60 стран.

Международная выставка Prowein 2024 - одна из ведущих мировых выставок винодельческой отрасли.