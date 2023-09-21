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Азербайджан будет экспортировать биологически активные добавки в Россию и Грузию

Азербайджан будет экспортировать биологически активные добавки в Россию и Грузию Азербайджан готовится экспортировать в Россию и Грузию биологически активные пищевые добавки собственного производства.
Бизнес
21 сентября 2023 г. 11:23
Азербайджан будет экспортировать биологически активные добавки в Россию и Грузию

Азербайджан готовится экспортировать в Россию и Грузию биологически активные пищевые добавки собственного производства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Портал Azexport - оператор организации - в очередной раз представил сертификаты свободной продажи (Certificate of Free Sale), подтверждающие, что экспортируемый товар находится в свободном обращении в Азербайджане, сертифицирован соответствующими государственными органами и учреждениями и соответствует стандартам.

Всего с апреля 2018 года по сентябрь 2023 года было выдано 659 сертификатов свободной продажи продукции. Выдача сертификата упростила экспорт продукции Made in Azerbaijan в более чем 100 стран.

Предприниматели, желающие получить сертификат, могут подать заявку через портал www.azexport.az.

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Версия на английском языке Azerbaijan to export bioactive food additives to Russia and Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiya və Gürcüstana bioloji fəal qida əlavələri ixrac edəcək

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