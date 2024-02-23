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Азербайджан будет экспортировать алкогольные напитки в Турцию без таможенных пошлин

Азербайджан будет экспортировать алкогольные напитки в Турцию без таможенных пошлин Азербайджан будет ежегодно экспортировать в Турцию 1,5 млн литров вина и ферментированных спиртных напитков по таможенной ставке 0%.
Бизнес
23 февраля 2024 г. 10:01
Азербайджан будет экспортировать алкогольные напитки в Турцию без таможенных пошлин

Азербайджан будет ежегодно экспортировать в Турцию 1,5 млн литров вина и ферментированных спиртных напитков по таможенной ставке 0%.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, это нашло отражение в постановлении, принятом парламентом Турции в соответствии с новым преференциальным торговым соглашением между двумя странами.

Согласно постановлению, импорт ряда продуктов из Азербайджана был освобожден от таможенных пошлин сроком на 10 лет. Таким образом, Турция будет импортировать из Азербайджана без таможенных пошлин вино, тут, айву, изделия из стали и упаковочные материалы, а Азербайджан из Турции - медь, проволоку, стиральные машины, мониторы, видеорегистраторы, автозапчасти и алюминий.

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Версия на английском языке Azerbaijan to export alcohol to Türkiye without customs duty
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyəyə gömrük rüsumu olmadan spirtli içki ixrac edəcək

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