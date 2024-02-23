Азербайджан будет экспортировать алкогольные напитки в Турцию без таможенных пошлин

Азербайджан будет ежегодно экспортировать в Турцию 1,5 млн литров вина и ферментированных спиртных напитков по таможенной ставке 0%.

Азербайджан будет ежегодно экспортировать в Турцию 1,5 млн литров вина и ферментированных спиртных напитков по таможенной ставке 0%.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, это нашло отражение в постановлении, принятом парламентом Турции в соответствии с новым преференциальным торговым соглашением между двумя странами.

Согласно постановлению, импорт ряда продуктов из Азербайджана был освобожден от таможенных пошлин сроком на 10 лет. Таким образом, Турция будет импортировать из Азербайджана без таможенных пошлин вино, тут, айву, изделия из стали и упаковочные материалы, а Азербайджан из Турции - медь, проволоку, стиральные машины, мониторы, видеорегистраторы, автозапчасти и алюминий.