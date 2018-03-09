Азербайджан более чем вдвое увеличил импорт автомобилей

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале этого года в Азербайджан ввезено 2 065 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), импорт автомобилей в годовом сравнении увеличился на 1 062 единицы или в 2,05 раза.

По данным, среди ввозимых в страну автомобилей 11 или 0,53% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя, 1 867 или 90,4% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 182 или 8,85% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 5 или 0,24% - моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, выросло в 2,2 раза или на 6 единиц, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - в 2,19 раза или на 1 015 единиц, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов – на 43 единицы или 30,94%. Импорт моторных транспортных средств специального назначения сократился на 2 единицы или 28,6%.