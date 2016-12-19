Азербайджан более чем вдвое сократил импорт табачных изделий

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь 2016 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму 140 839,9 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 138 108,76 тыс. долларов или 49,51% (в 2,02 раза) меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

В результате, импорт табака и табачных изделий составил 1,83% общего объема импорта за 11 месяцев 2016 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму 8 223,03 тыс. долларов, что на 95,79 тыс. долларов или 1,15% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,10% общего объема экспорта за 2016 год.