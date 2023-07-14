Азербайджан более чем в 7 раз увеличил импорт электромобилей

В январе-июне этого года в Азербайджан было импортировано 48 373 автомобиля различного назначения на сумму 753,305 млн долларов США.

В январе-июне этого года в Азербайджан было импортировано 48 373 автомобиля различного назначения на сумму 753,305 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это соответственно на 37,5% и 63,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

За 6 месяцев импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился в 4,2 раза и составил 77 единиц (на сумму 5,246 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, увеличился на 38,8% и составил 44 937 единиц (679,509 млн долларов США).

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 37,1% - до 3 161 единицы (47,461 млн долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения увеличился на 22,2% - до 198 единиц (21,089 млн долларов США).