Азербайджан адаптирует национальную систему стандартизации к международным требованиям

В Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики состоялось очередное заседание рабочей группы по выполнению работ, предусмотренных в плане мероприятий ”Государственной программы на

В Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики состоялось очередное заседание рабочей группы по выполнению работ, предусмотренных в плане мероприятий ”Государственной программы на 2023-2025 годы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу, целью проведения заседания является информирование представителей соответствующих государственных органов об элементах создаваемой системы технического регулирования, в том числе о структуре технических регламентов.

На заседании рабочей группы также состоялась презентация проекта национального технического регламента "О безопасности игрушек", подготовленного Госслужбой.