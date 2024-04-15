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Азербайджан адаптирует национальную систему стандартизации к международным требованиям

Азербайджан адаптирует национальную систему стандартизации к международным требованиям В Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики состоялось очередное заседание рабочей группы по выполнению работ, предусмотренных в плане мероприятий ”Государственной программы на
Бизнес
15 апреля 2024 г. 15:16
Азербайджан адаптирует национальную систему стандартизации к международным требованиям

В Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики состоялось очередное заседание рабочей группы по выполнению работ, предусмотренных в плане мероприятий ”Государственной программы на 2023-2025 годы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу, целью проведения заседания является информирование представителей соответствующих государственных органов об элементах создаваемой системы технического регулирования, в том числе о структуре технических регламентов.

На заседании рабочей группы также состоялась презентация проекта национального технического регламента "О безопасности игрушек", подготовленного Госслужбой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan milli standartlaşdırma sistemini beynəlxalq tələbə uyğunlaşdırır

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