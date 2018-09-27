Азер Талыбов: Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 10% в первом полугодии

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ За первое полугодие этого года зафиксирован рост товарооборота между Россией и Азербайджаном на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экономического развития России Азер Талыбов.

"В случае устранения барьеров, препятствующих реализации предпринимателями различных проектов, мы сможем нарастить товарооборот до 15-25 процентов в год", - заявил А.Талыбов.

По словам замминистра, анализ показывает, что тенденция роста товарооборота на 10 процентов сохранится и до конца года.