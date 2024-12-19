Азер Амирасланов: Сфера услуг в Азербайджане - ключевой сектор для повышения занятости

Ненефтяной сектор, особенно сфера услуг, является основным потенциальным направлением для увеличения занятости в Азербайджане.

Ненефтяной сектор, особенно сфера услуг, является основным потенциальным направлением для увеличения занятости в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на Форуме карьерного развития в Баку.

"Приоритеты экономического развития Азербайджана направлены на устойчивый рост. Нефтегазовый сектор охватывает лишь 0,6% занятости, поэтому развитие ненефтяного сектора становится особенно важным", – подчеркнул он.

Амирасланов отметил роль государственно-частного партнерства, подчеркнув, что поддержка малого и среднего бизнеса способствует экономическому росту и созданию рабочих мест.

"Успешная карьера - это не только работа по трудовому договору. Не менее важно создавать собственный бизнес, чтобы вносить вклад в развитие экономики и создавать что-то ценное", - сказал он.

Амирасланов особо выделил комплексные меры, реализуемые Министерством труда и социальной защиты населения в последние годы: "Работа министерства по развитию стратегии занятости, регулированию рынка труда и обеспечению достойной занятости дала положительные результаты".