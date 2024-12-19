О нас

Азер Амирасланов: Сфера услуг в Азербайджане - ключевой сектор для повышения занятости

Азер Амирасланов: Сфера услуг в Азербайджане - ключевой сектор для повышения занятости Ненефтяной сектор, особенно сфера услуг, является основным потенциальным направлением для увеличения занятости в Азербайджане.
Бизнес
19 декабря 2024 г. 14:39
Азер Амирасланов: Сфера услуг в Азербайджане - ключевой сектор для повышения занятости

Ненефтяной сектор, особенно сфера услуг, является основным потенциальным направлением для увеличения занятости в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на Форуме карьерного развития в Баку.

"Приоритеты экономического развития Азербайджана направлены на устойчивый рост. Нефтегазовый сектор охватывает лишь 0,6% занятости, поэтому развитие ненефтяного сектора становится особенно важным", – подчеркнул он.

Амирасланов отметил роль государственно-частного партнерства, подчеркнув, что поддержка малого и среднего бизнеса способствует экономическому росту и созданию рабочих мест.

"Успешная карьера - это не только работа по трудовому договору. Не менее важно создавать собственный бизнес, чтобы вносить вклад в развитие экономики и создавать что-то ценное", - сказал он.

Амирасланов особо выделил комплексные меры, реализуемые Министерством труда и социальной защиты населения в последние годы: "Работа министерства по развитию стратегии занятости, регулированию рынка труда и обеспечению достойной занятости дала положительные результаты".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azer Amiraslanov: Service sector in Azerbaijan key sector for increasing employment
Версия на азербайджанском языке Azər Əmiraslanov: "Azərbaycanda xidmət sektoru məşğulluğun artırılması üçün əsas potensial sahələrdən biridir"

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi