Азер Амирасланов: Минимальные цены на алкоголь помогут предотвратить его незаконное производство

Установка минимальных розничных цен на алкогольные напитки в Азербайджане будет способствовать устранению фактов незаконного предпринимательства в этой сфере.

Установка минимальных розничных цен на алкогольные напитки в Азербайджане будет способствовать устранению фактов незаконного предпринимательства в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на заседании комитета во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон "О защите прав потребителей".

"Это нововведение позволит упорядочить учет, защитить интересы производителей. Некачественные, не соответствующие стандартам алкогольные напитки оказывают негативное влияние на здоровье человека", - отметил он.