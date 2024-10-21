О нас

Азер Амирасланов: Минимальные цены на алкоголь помогут предотвратить его незаконное производство

Азер Амирасланов: Минимальные цены на алкоголь помогут предотвратить его незаконное производство Установка минимальных розничных цен на алкогольные напитки в Азербайджане будет способствовать устранению фактов незаконного предпринимательства в этой сфере.
Бизнес
21 октября 2024 г. 16:11
Азер Амирасланов: Минимальные цены на алкоголь помогут предотвратить его незаконное производство

Установка минимальных розничных цен на алкогольные напитки в Азербайджане будет способствовать устранению фактов незаконного предпринимательства в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на заседании комитета во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон "О защите прав потребителей".

"Это нововведение позволит упорядочить учет, защитить интересы производителей. Некачественные, не соответствующие стандартам алкогольные напитки оказывают негативное влияние на здоровье человека", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azər Əmiraslanov: “Alkoqollu içki istehsalı sahəsində qanunsuz sahibkarlıq aradan qaldırılacaq"

Другие новости из категории

Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 44%
Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 44%
21 октября 2024 г. 16:35
В Азербайджане могут установить минимальные цены розничной продажи алкоголя
В Азербайджане могут установить минимальные цены розничной продажи алкоголя
21 октября 2024 г. 15:35
Азербайджан стал вторым среди поставщиков минеральных продуктов в Грузию
Азербайджан стал вторым среди поставщиков минеральных продуктов в Грузию
21 октября 2024 г. 14:30
Азербайджан экспортировал сахар и кондитерские изделия на 31 млн долларов
Азербайджан экспортировал сахар и кондитерские изделия на 31 млн долларов
21 октября 2024 г. 13:51
Товарооборот Грузии с Азербайджаном сократился на 12%
Товарооборот Грузии с Азербайджаном сократился на 12%
21 октября 2024 г. 13:34
ФРП выделил до 24 млн манатов на проекты на освобожденных территориях
ФРП выделил до 24 млн манатов на проекты на освобожденных территориях
21 октября 2024 г. 11:56
В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость снизилась на 28%
В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость снизилась на 28%
21 октября 2024 г. 11:31
Нахчыванские таможенники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана
ФотоНахчыванские таможенники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана
21 октября 2024 г. 10:59
Boeing сократит производство самолетов в попытке остановить кризис в компании
Boeing сократит производство самолетов в попытке остановить кризис в компании
21 октября 2024 г. 04:42
Азербайджан с начала 2024 года увеличил импорт молока и сливок на 13,2%
Азербайджан с начала 2024 года увеличил импорт молока и сливок на 13,2%
19 октября 2024 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi