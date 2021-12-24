AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"

Находящиеся в Дубае (ОАЭ) для участия на "EXPO 2020" представители компания AZCHEMCO подписали договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics".

Находящиеся в Дубае (ОАЭ) для участия на выставке "EXPO 2020" представители компании AZCHEMCO подписали договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics".

Представители компании первым делом посетили на "EXPO 2020" павильон Азербайджана (high-tech) и встретились с менеджером павильона Ровланом Алиевым. В ходе беседы стороны отметили о большой работе по сооружению столь необычного здания, по праву являющегося одним из самых инновационных и необычных архитектурных сооружений "EXPO 2020". Были обсуждены многие темы, проведен обмен мнениями о предстоящем в январе следующего года мероприятии компании AZCHEMCO.

Представители компании также посетили современные уникальные павильоны Туркменистана и Узбекистана для проведения переговоров и достижения новых соглашений по реализации линейки продукции азербайджанского производителя в этих странах.

Азербайджанская компания AZCHEMCO - разработчик формул и производитель удобрений и средств защиты растений впервые в истории Азербайджана выпустила комплексные и водорастворимые комплексные NPK удобрения с содержанием технических элементов, а также презентовала собственный проект решения проблем с засоленными видами почв.

Одним из стратегических направлений деятельности компании AZCHEMCO является сотрудничество с ФАО в сфере оптимизации использования плодородных земель, восстановление засоленных земель и выращивание экологически чистых продуктов.