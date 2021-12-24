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AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"

AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics" Находящиеся в Дубае (ОАЭ) для участия на "EXPO 2020" представители компания AZCHEMCO подписали договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics".
Бизнес
24 декабря 2021 г. 18:17
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics

Находящиеся в Дубае (ОАЭ) для участия на выставке "EXPO 2020" представители компании AZCHEMCO подписали договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics".

Представители компании первым делом посетили на "EXPO 2020" павильон Азербайджана (high-tech) и встретились с менеджером павильона Ровланом Алиевым. В ходе беседы стороны отметили о большой работе по сооружению столь необычного здания, по праву являющегося одним из самых инновационных и необычных архитектурных сооружений "EXPO 2020". Были обсуждены многие темы, проведен обмен мнениями о предстоящем в январе следующего года мероприятии компании AZCHEMCO.

Представители компании также посетили современные уникальные павильоны Туркменистана и Узбекистана для проведения переговоров и достижения новых соглашений по реализации линейки продукции азербайджанского производителя в этих странах.

Азербайджанская компания AZCHEMCO - разработчик формул и производитель удобрений и средств защиты растений впервые в истории Азербайджана выпустила комплексные и водорастворимые комплексные NPK удобрения с содержанием технических элементов, а также презентовала собственный проект решения проблем с засоленными видами почв.

Одним из стратегических направлений деятельности компании AZCHEMCO является сотрудничество с ФАО в сфере оптимизации использования плодородных земель, восстановление засоленных земель и выращивание экологически чистых продуктов.

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Версия на английском языке AZCHEMCO signs deal for joint sale of products with SOCAR Logistics company
Версия на азербайджанском языке “AZCHEMCO” şirkəti istehsal etdiyi məhsulların birgə realizəsi üçün “SOCAR Logistics” şirkəti ilə müqavilə bağlayıb

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