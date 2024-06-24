О нас

AZAL вновь признан лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ

AZAL вновь признан лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL вновь подтвердил свой высокий статус, в очередной раз одержав победу в номинации международной премии Skytrax 2024 World Airline Awards – "Лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ.
Бизнес
24 июня 2024 г. 18:33
AZAL вновь признан лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL вновь подтвердил свой высокий статус, в очередной раз одержав победу в номинации международной премии Skytrax 2024 World Airline Awards – "Лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ.

Как сообщает Report, церемония награждения премией Skytrax состоялась 24 июня в рамках торжественного мероприятия в Лондоне.

Это важное достижение подтверждает высокий уровень сервиса авиакомпании Azerbaijan Airlines, ставя ее в один ряд с признанными лидерами мирового авиационного рынка.

"Это признание является результатом упорного труда всей дружной команды Azerbaijan Airlines, стремящейся предлагать нашим пассажирам сервис мирового уровня. Мы гордимся тем, что наши усилия отмечены столь престижной наградой, свидетельствующей о высоком доверии клиентов к нашей авиакомпании", - сказал президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

По его словам, получение данной награды подтверждает приверженность AZAL высоким стандартам качества и клиентского сервиса, укрепляя позиции авиакомпании как лидера в регионе и на международном уровне.

Премия World Airline Awards присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax - глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг определяется по итогам крупнейшего в мире исследования удовлетворенности пассажиров.

Отметим, что пассажирская авиакомпания Azerbaijan Airlines также имеет рейтинг "4 Звезд" от Skytrax. Данный статус формируется по итогам независимого аудита, который проверяет качество предлагаемых авиакомпанией услуг в небе и на земле.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке AZAL once again named best airline in Central Asia and CIS
Версия на азербайджанском языке AZAL növbəti dəfə Mərkəzi Asiya və MDB-nin ən yaxşı aviaşirkəti seçilib

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
23 июня 2024 г. 20:49
В Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских
ФотоВ Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских
24 июня 2024 г. 09:42
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi