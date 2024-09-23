AZAL внедряет SİMA İmza для онлайн-покупки авиабилетов в Нахчыван

С 1 октября ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) внедряет цифровую подпись SIMA при онлайн-покупке
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО.
Пассажиры, желающие приобрести авиабилеты через официальный интернет-сайт и мобильное приложение AZAL, смогут сделать это только после подтверждения своей личности с помощью SİMA İmza. Данная система отвечает высоким стандартам безопасности, а все операции защищены современными технологическими решениями.
Весь процесс подтверждения личности полностью интегрирован в систему AZAL. При покупке билета на сайте пассажиры будут подтверждать свою личность, сканируя QR-код с помощью SİMA İmza. При приобретении авиабилета через мобильное приложение пассажиры перейдут в приложение SİMA İmza и смогут получить билет после завершения процесса. Эти меры способствуют увеличению онлайн-продаж билетов по направлению Нахчыван.
Отметим, что при покупке авиабилетов для нескольких пассажиров достаточно, чтобы только один из них прошел процедуру подтверждения личности с помощью SİMA İmza.
Для использования SİMA İmza сначала необходимо скачать приложение SİMA и зарегистрироваться в нем. Данный процесс займет всего несколько минут. После этого пассажиры смогут легко и быстро приобретать билеты на рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку онлайн. Видеоинструкция по регистрации в приложении SIMA доступна по следующей ссылке:
Пассажирам, планирующим путешествие по направлению Нахчыван с 1 октября и желающим приобрести
SİMA İmza – это усиленная цифровая подпись нового поколения, основанная на облачных технологиях распознавания лиц.