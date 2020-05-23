​AZAL: Срок бесплатного перебронирования авиабилетов продлен

"В связи с продолжающийся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также закрытием границ стран, куда выполняются рейсы компаний "Азербайджанские авиалинии" и Buta Airways, срок бесплатного перебронирования продлен на авиабилеты с вылетами до 15 июня 2020 года включительно". ⠀

Как передает Report, об этом сообщили в компании AZAL.

"Также в качестве альтернативы пассажирам предлагаются ваучеры, равносильные сумме авиабилета либо возврат денежных средств, который будет осуществлен в течение 60 дней после возобновления деятельности авиакомпании", - отмечается в информации.