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AZAL проведет очередную эвакуацию из Румынии 

AZAL проведет очередную эвакуацию из Румынии  В связи с закрытием международного аэропорта Яссы по техническим причинам, вылет очередного эвакуационного рейса AZAL из Румынии перенесен на завтра - 3 марта, в 11:00 утра по местному времени (13:00 по бакинскому времени).
Бизнес
2 марта 2022 г. 21:49
AZAL проведет очередную эвакуацию из Румынии 

В связи с закрытием международного аэропорта Яссы по техническим причинам, вылет очередного эвакуационного рейса AZAL из Румынии перенесен на завтра - 3 марта, в 11:00 утра по местному времени (13:00 по бакинскому времени).

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

Прибытие эвакуационного рейса "Азербайджанских Авиалиний" с соотечественниками на борту в Баку планируется к 16:00 по местному времени.

Просим всех пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в СМИ.

Напомним, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева авиакомпания AZAL на ежедневной основе будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться на Родину в связи с событиями в Украине. Посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Rumıniyadan növbəti təxliyəni sabah keçirəcək

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