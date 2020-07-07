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AZAL открывает продажу на специальные рейсы Баку-Лондон-Баку

AZAL открывает продажу на специальные рейсы Баку-Лондон-Баку Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 16 июля по 27 августа выполнит специальные рейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку. Рейсы запланированы раз в неделю (по четвергам).
Бизнес
7 июля 2020 г. 21:26
AZAL открывает продажу на специальные рейсы Баку-Лондон-Баку

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 16 июля по 27 августа выполнит специальные рейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку. Рейсы запланированы раз в неделю (по четвергам).

Как сообщили Report из пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», продажа авиабилетов по данному маршруту будет осуществляться при соблюдении специальных условий.

Рейсом Баку-Лондон могут воспользоваться пассажиры, имеющие право на въезд в Великобританию. Кроме того, согласно новым правилам этой страны, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk. В случае не заполнения анкеты в указанный срок, сотрудники миграционных структур лондонского аэропорта «Хитроу» могут оштрафовать пассажира на 100 фунтов стерлингов.

На рейсы из Лондона в Баку допускаются граждане Азербайджана и граждане других государств, имеющие разрешение на постоянное жительство в Азербайджанской Республике.

 Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

Азербайджанские студенты, обучающиеся зарубежом, могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета. С процедурой получения скидки на сайте можно на примере рейса Стамбул-Баку можно ознакомиться в этом видео: https://youtu.be/HylsY0m9cEM     

Напомним, что к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача:

- Лаборатория Referans;

- Клиника Leyla;

- Клиника Memorial

- Больница Bona Dea;

- Лаборатория İnci;

- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM);

- Kaspian Hospital;

- UltraLab.

Тест на COVID-19 в Великобритании можно сдать в частных клиниках, больницах и аптеках в городе пребывания, либо в одной из нижеперечисленных клиник и аптек Лондона:

- Sherlock Holmes Pharmacy - https://www.nhs.uk/Services/pharmacies/MapsAndDirections/DefaultView.aspx?id=11075   

- Walkin Clinic - https://walkin-clinic.co.uk/blood-tests/covid19-testing   

- London Doctors Clinic - https://www.londondoctorsclinic.co.uk/services/private-coronavirus-test/  

- Private Harley Street Clinic - https://privateharleystreetclinic.com/products/covid-19-test  

В обоих случаях справку с негативным тестом на COVID-19 пассажир должен получить в течение 48 часов до вылета рейса.

Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны «Азербайджанских Авиалиний» была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/AFFKE0yX0nE  

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Версия на азербайджанском языке Bakı-London-Bakı marşrutu üzrə xüsusi reyslərə aviabilet satışına başlanıldı

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