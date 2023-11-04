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AZAL обратился к гражданам в связи с рейсами Баку-Нахчыван-Баку

AZAL обратился к гражданам в связи с рейсами Баку-Нахчыван-Баку Учитывая предстоящие продолжительные нерабочие дни с 8 по 12 ноября, "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендуют заранее приобрести авиабилеты на рейсы между Баку и Нахчываном из-за увеличения спроса на перелеты.
Бизнес
4 ноября 2023 г. 18:25
AZAL обратился к гражданам в связи с рейсами Баку-Нахчыван-Баку

Учитывая предстоящие продолжительные нерабочие дни с 8 по 12 ноября, "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендуют заранее приобрести авиабилеты на рейсы между Баку и Нахчываном из-за увеличения спроса на перелеты.

Как передает Report со ссылкой на AZAL, пиковые периоды авиаперевозок всегда сопровождаются повышенным пассажиропотоком и увеличенным спросом на перелеты.

Важно отметить, что AZAL уделяет особое внимание комфорту и выбору пассажиров. На сегодня число ежедневных полетов из Баку в Нахчыван и обратно составляет 6 рейсов в сутки.

При необходимости авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Авиабилеты можно забронировать на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании или приобрести в кассах AZAL. Для удобства пассажиров, AZAL предоставляет видеоинструкцию, которая подробно описывает процесс покупки билетов на сайте.

Видеоматериал доступен по ссылке: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте cal[email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Naxçıvan-Bakı reysinə aviabiletlərin alışı ilə bağlı müraciət edib

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