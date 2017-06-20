AZAL намерен приобрести четыре самолета Boeing 787-8 Dreamliner

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на авиасалоне в Париже авиакомпания ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявили о своем намерении приобрести четыре самолета Boeing 787-8 Dreamliner, которые оцениваются приблизительно в 918 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, информация о заказе и датах поставок самолетов будет размещена на официальном сайте Boeing после окончательного утверждения.

"Решение о заказе новых самолетов Boeing 787 Dreamliner открывает для Азербайджанских авиалиний большие возможности для дальнейшего развития. Будучи одним из ведущих авиаперевозчиков на пространстве СНГ, мы с нетерпением ожидаем расширения нашей маршрутной сети, благодаря возможностям, которые предоставят нам современнейшие самолеты Boeing 787", - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

"Сегодняшнее соглашение открывает новую главу в нашем партнерстве с Азербайджанскими авиалиниями", - отметил Марти Бентротт, вице-президент Boeing по вопросам продаж на Ближнем Востоке, в Турции, России и Центральной Азии. - Мы уверены, что эффективность и комфорт, которые предоставляют лидирующие на рынке пассажирские самолеты B787 Dreamliner, будут успешно способствовать планам модернизации авиапарка AZAL".

Отметим, что "Азербайджанские авиалинии" являются крупным авиаперевозчиком и одним из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Общая маршрутная сеть авиакомпании - 40 пунктов назначения в 25 странах. В 2016 году "Азербайджанские авиалинии" перевезли более двух миллионов пассажиров.

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 25 воздушных судов. В настоящее время во флоте авиакомпании два самолета Boeing 787 Dreamliner, а также самолеты Boeing 767 и Boeing 757.