AZAL начинает набор бортпроводников

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приглашают всех, соответствующих требованиям вакансии "бортпроводник", принять участие в собеседовании.
Как сообщает Report, авиакомпания ищет мотивированных и перспективных кандидатов, готовых стать частью авиационной семьи.
Бортпроводники играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров на борту самолета. Кроме того, они отвечают за выполняемые ими обязанности согласно стандартам гражданской авиации, включая предоставление качественного обслуживания пассажирам и оказание первой медицинской помощи.
Работа на позиции "бортпроводник" в авиакомпании предоставит такие возможности, как профессиональный рост, командная работа, уникальный опыт. Кандидаты, соответствующие этой должности, помимо таких важных качеств, как желание работать в гражданской авиации, пунктуальность, стрессоустойчивость и дисциплинированность, должны отвечать следующим требованиям:
- Иметь гражданство Азербайджанской Республики;
- возраст: 20-35 лет (при отсутствии соответствующего опыта), максимум 45 (при наличии соответствующего опыта);
- наличие минимального полного среднего образования;
- военный билет (при наличии)
- рост для девушек: 160-180 см; для парней- 170-185 см;
- уровень владения языками: Азербайджанский - свободное владение, английский - средний уровень (уметь свободно выражать мысли).
- обладать коммуникативными и организационными навыками;
- быть готовым к частым командировкам и работе в нерегулярном рабочем графике;
- отсутствие медицинских противопоказаний для полетов.
Более подробную информацию о требованиях к конкурсу на позицию "бортпроводник" можно получить по
Кандидаты могут подать заявку на данную вакансию через официальный сайт авиакомпании www.azal.az, перейдя в раздел "Карьера". Кроме того, они могут отправить свои резюме на адрес [email protected] или оставить их в специальном ящике, размещенном у входа "Северный" Терминала 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.