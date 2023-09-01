AZAL начинает набор бортпроводников

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приглашают всех, соответствующих требованиям вакансии "бортпроводник", принять участие в собеседовании.

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приглашают всех, соответствующих требованиям вакансии "бортпроводник", принять участие в собеседовании.