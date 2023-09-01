О нас

AZAL начинает набор бортпроводников

AZAL начинает набор бортпроводников "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приглашают всех, соответствующих требованиям вакансии "бортпроводник", принять участие в собеседовании.
Бизнес
1 сентября 2023 г. 13:30
AZAL начинает набор бортпроводников

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приглашают всех, соответствующих требованиям вакансии "бортпроводник", принять участие в собеседовании.

Как сообщает Report, авиакомпания ищет мотивированных и перспективных кандидатов, готовых стать частью авиационной семьи.

Бортпроводники играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров на борту самолета. Кроме того, они отвечают за выполняемые ими обязанности согласно стандартам гражданской авиации, включая предоставление качественного обслуживания пассажирам и оказание первой медицинской помощи.

Работа на позиции "бортпроводник" в авиакомпании предоставит такие возможности, как профессиональный рост, командная работа, уникальный опыт. Кандидаты, соответствующие этой должности, помимо таких важных качеств, как желание работать в гражданской авиации, пунктуальность, стрессоустойчивость и дисциплинированность, должны отвечать следующим требованиям:

- Иметь гражданство Азербайджанской Республики;
- возраст: 20-35 лет (при отсутствии соответствующего опыта), максимум 45 (при наличии соответствующего опыта);
- наличие минимального полного среднего образования;
- военный билет (при наличии)
- рост для девушек: 160-180 см; для парней- 170-185 см;
- уровень владения языками: Азербайджанский - свободное владение, английский - средний уровень (уметь свободно выражать мысли).
- обладать коммуникативными и организационными навыками;
- быть готовым к частым командировкам и работе в нерегулярном рабочем графике;
- отсутствие медицинских противопоказаний для полетов.

Более подробную информацию о требованиях к конкурсу на позицию "бортпроводник" можно получить по ссылке.

Кандидаты могут подать заявку на данную вакансию через официальный сайт авиакомпании www.azal.az, перейдя в раздел "Карьера". Кроме того, они могут отправить свои резюме на адрес [email protected] или оставить их в специальном ящике, размещенном у входа "Северный" Терминала 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AZAL təyyarə bələdçiləri axtarır

Самое читаемое

Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
В Лачынском районе сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции Мишни и Алхаслы
В Лачынском районе сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Мишни" и "Алхаслы"
25 августа 2023 г. 20:56
Найденные в поезде в Швейцарии 120 слитков золота передадут МККК
Найденные в поезде в Швейцарии 120 слитков золота передадут МККК
26 августа 2023 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi