На борту самолетов AZAL появится доступ в интернет

Пассажиры Azerbaijan Airlines (AZAL) получат возможность пользоваться быстрым бортовым Wi-Fi, который обеспечит интернет-доступ в полете.

Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, для его внедрения AZAL заключила стратегическое партнерство с Viasat Inc., мировым лидером в области спутниковых коммуникаций.

Соглашение было подписано президентом ЗАО Azerbaijan Airlines Самиром Рзаевым и президентом подразделения Viasat Inc. по авиационным решениям Доном Бакманом на Dubai Airshow 2025 - одной из крупнейших международных авиационных выставок. Подписание на глобальной площадке подчеркнуло стремление авиакомпании к внедрению современных технологий и развитию цифрового сервиса для пассажиров.

В рамках партнерства AZAL оснастит двадцать новых воздушных судов - включая семейство Airbus A320 и дальнемагистральные Boeing 787-9 Dreamliner, поставка которых во флот авиакомпании осуществляется поэтапно, - системой Viasat Amara. Viasat Amara - это технология нового поколения для бортовой спутниковой связи, обеспечивающая более высокую пропускную способность, расширенное покрытие и стабильную передачу данных во время полета.

Помимо бортового подключения, партнерство включает внедрение беспроводной системы бортовых развлечений. Пассажиры смогут использовать собственные устройства для просмотра видеоматериалов. Первые два самолета Airbus A320neo, поступившие в этом году во флот авиакомпании, уже выполняют рейсы с установленной новой системой.

"Сотрудничество с Viasat - это еще один шаг вперед для Azerbaijan Airlines в направлении совершенствования сервиса на борту. Подписанное на Dubai Airshow соглашение демонстрирует международную значимость проекта и наше стремление к инновациям. Благодаря внедрению высокоскоростного Wi-Fi мы сможем обеспечить пассажирам новый уровень комфорта и связности во время полета", - подчеркнул президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

Новые возможности подключения и расширенная цифровая инфраструктура станут частью обновленной концепции сервиса AZAL, направленной на создание более комфортного и современного путешествия для всех категорий пассажиров.

"Мы гордимся сотрудничеством с Azerbaijan Airlines, которые впервые предоставляют своим пассажирам высокоскоростной бортовой Wi-Fi с поддержкой потоковой передачи данных, - отметил Дон Бакман, президент подразделения Viasat Inc. по авиационным решениям. - С Viasat Amara они смогут предложить премиальный цифровой опыт в полете. Это сотрудничество отражает нашу общую приверженность инновациям и повышению качества пассажирского путешествия".

AZAL будет предоставлять бесплатный доступ к бортовому Wi-Fi пассажирам бизнес-класса и участникам программы лояльности высшего уровня. Это решение укрепит конкурентные позиции авиакомпании и повысит уровень обслуживания на ее расширяющейся международной маршрутной сети.

AZAL удостоена престижного рейтинга Skytrax 4 Stars и неоднократно признавалась победителем премии World Airline Awards как "Лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ". Являясь членом IATA, авиакомпания реализует стратегию, основанную на развитии маршрутной сети, цифровых инновациях и повышении комфорта пассажиров. Эксплуатируя современный парк воздушных судов, соответствующих стандартам ICAO, и предлагая пассажирам высокий уровень сервиса на постоянно расширяющейся маршрутной сети, авиакомпания укрепляет позиции Азербайджана в мировой авиации.

Устойчивое развитие - ключевой элемент стратегии AZAL. Авиакомпания присоединилась к Глобальному договору ООН, публикует обязательства в области ESG, а также участвует в программах IATA CO₂ Connect и IEnvA, что подтверждает репутацию AZAL как ответственного и надежного партнера в международной авиации.