​AZAL 20 июня совершит два дополнительных рейса в Нахчыван

20 июня "Азербайджанские авиалинии" совершат дополнительные рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Как сообщили Report со ссылкой на авиакомпанию, на эти рейсы будут допущены только пассажиры, которые смогли зарегистрироваться в постоянном представительстве Нахчыванской Автономной Республики в Баку.

На основе списка, составленного представительством, сотрудники колл-центра свяжутся с пассажирами и предоставят ссылки для оплаты стоимости авиабилета, а также проинформируют о том, где 19 июня в течение дня можно будет пройти тестирование на COVID-19.

По новым правилам на рейсы AZAL допускаются только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и получившие негативный результат. Для пассажиров из/в Нахчыван тестирование проводится на бесплатной основе.

Согласно текущим условиям, продажа на рейсы в Нахчыван осуществляется на основе списка пассажиров, предоставленного постоянным представительством Нахчыванской Автономной Республики в Баку. После получения утвержденного списка, колл-центр авиакомпании связывается с пассажирами и предоставляет ссылку для оплаты стоимости авиабилета.

Еще раз напоминаем, что и на эти дополнительные два рейса будут допускаться пассажиры на основе списка, представленного постоянным представительством Нахчыванской Автономной Республики в Баку.