Директор: Перенос автовокзала Губы не предусматривается, функционирует в обычном режиме

Территория автовокзала "Йени Автовагзал" в Губе была выставлена на продажу.

Территория автовокзала "Йени Автовагзал" в Губе была выставлена на продажу.

Как сообщает Report, объявление о продаже 1 гектара земли сельхозназначения распространилось в социальных сетях.

Гамид Мирзаев, выставивший объявление, подтвердил северному бюро Report, что автором объявления о продаже является он сам, и земельный участок продается по цене 600 000 манатов.

Продавец добавил, что документы на недвижимость в полной готовности: "Сейчас эта территория арендуется автовокзалом. После продажи территории, автовокзал будет перенесен".

В свою очередь, директор Губинского автовокзала Фикрет Юнусов сказал Report, что объявление о продаже автовокзала не соответствует действительности: "Да, территория автовокзала действительно нами арендована. Но никто эту территорию не продает. Автовокзал никуда не переносят, он продолжает свою деятельность".

Отметим, что после расследования Report объявление о продаже автовокзала города Губа пропало из социальных сетей.

Общая площадь комплекса Губинского автовокзала, введенного в эксплуатацию в 2011 году, составляет 12 380 квадратных метров. Площадь двухэтажного административного здания комплекса составляет более 700 квадратных метров. На первом этаже здания расположены касса, зал ожидания и кафе, а на втором - конференц-зал и другие административные помещения.