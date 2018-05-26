"АвтоВАЗ" выпустит новый внедорожник

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "АвтоВАЗ" в 2021-2022 годах планирует выпустить новый SUV.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом аннонсировал президент компании Николя Мор.

"Как вы знаете, за 10 лет "АвтоВАЗ" планирует выпустить 12 моделей и осуществить 11 рестайлингов. Сперва будет два крупных запуска: первый - новый SUV в 2021-2022 годах. Скорее всего, он будет дополнять линейку, где уже есть Lada 4x4. Эта модель пользуется хорошим спросом на рынках Африки и Востока, и, возможно, мы будем выпускать ее параллельно с новой моделью - недавно отпраздновали 40-летие Lada 4x4 и, надеемся, доживем до 50-летия", - сказал он, добавив, что в среднем разработка новой модели занимает около 3 лет, и в настоящее время компания нанимает 350 инженеров.