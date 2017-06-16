Авторам научных изобретений в Азербайджане может выплачиваться до 25% прибыли

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане авторам научных изобретений может выплачиваться не менее 5% и не более 25% доходов, получаемых предпринимателями от их внедрения.

Как сообщает Report, с этим предложением выступил президент Азербайджанской конфедерации предпринимателей (ASK) Мамед Мусаев.

М. Мусаев подчеркнул необходимость тесного сотрудничества ученых с предпринимателями: "Мы считаем чрезвычайно важной интеграцию науки в бизнес. Например, в прошлом году к сотрудничающей с нами компании обращались представители различных компаний из Турции, Греции и Германии с вопросом посева зерна. Хорошо было бы внедрить эту практику среди наших ученых".

"Предприниматели готовы тесно сотрудничать с учеными", - добавил он.