Автопроизводитель Азербайджана меняет организационно-правовую форму

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ ООО "Азермаш", строящее совместно с Iran Khodro автомобильный завод в Нефтчалинском промышленном квартале, меняет организационно-правовую форму.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, компания меняет форму с ООО на ЗАО.

В связи с этим уставный капитал "Азермаш" будет увеличен в 200 раз и достигнет 2 000 манатов. Эта сумма будет сформирована из 1 000 акций номинальной стоимостью 2 маната каждая.

Напомним, что "Азермаш" был основан 23 февраля этого года. Компания зарегистрирована по юридическому адресу г. Баку, Насиминский район, улица Сулеймана Рагимова, дом 195, квартира 21, а ее законным представителем является Руфат Абдул оглу Исмаилов.