Автомобили ГАЗ будут собирать в Гаджигабуле

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "Горьковский автомобильный завод" (ГАЗ, Россия) и ОАО "Азермаш" подписали меморандум о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане.

Как сообщает Report, подписание состоялось в рамках встречи министра экономики Шахина Мустафаева с министром экономического развития России Максимом Орешкиным в Баку.

Автомобили будут собираться в Гаджигабульском промышленном парке.

Кроме того, был подписан меморандум между Северокавказским объединением курортов и горнолыжным курортом "Шахдаг".