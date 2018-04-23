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    Автомобили ГАЗ будут собирать в Гаджигабуле

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "Горьковский автомобильный завод" (ГАЗ, Россия) и ОАО "Азермаш" подписали меморандум о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане.

    Как сообщает Report, подписание состоялось в рамках встречи министра экономики Шахина Мустафаева с министром экономического развития России Максимом Орешкиным в Баку.

    Автомобили будут собираться в Гаджигабульском промышленном парке.

    Кроме того, был подписан меморандум между Северокавказским объединением курортов и горнолыжным курортом "Шахдаг".

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