Автомобили Центробанка Азербайджана выставляются на аукцион

Государственная служба по вопросам имущества проведет открытый аукцион по продаже 15 транспортных средств, которые находятся на балансе Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, аукцион пройдет 26 ноября в 10:00 по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20.

В числе выставленных на аукцион легковых автомобилей представлены модели Mercedes Benz S500, Mercedes Benz C180, Audi A8, Honda Accord, Toyota Avalon, Hyundai Grandeur, Hyundai Equus, Mitsubishi Galant.

Документы для участия в аукционе необходимо подать в Госслужбу до 23 ноября.