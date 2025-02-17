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Автомобили "Азерсыгорта" вновь выставят на аукцион с 25%-ной скидкой

Автомобили "Азерсыгорта" вновь выставят на аукцион с 25%-ной скидкой 11:37
Бизнес
17 февраля 2025 г. 12:03
Автомобили Азерсыгорта вновь выставят на аукцион с 25%-ной скидкой

Государственная служба по вопросам имущества выставляет на аукцион 34 автомобиля, принадлежащих страховой компании "Азерсыгорта", находящейся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, торги состоятся 6 марта в 10:30 в Центре имущественных услуг в Баку.

Это уже третья попытка продажи этих автомобилей, и теперь транспортные средства предлагаются с 25%-ной скидкой.

Желающие принять участие должны подать документы не позднее, чем за три банковских дня до начала аукциона и внести залог.

Напомним, что лицензия "Азерсыгорта" на страховую деятельность решением Центробанка Азербайджана была аннулирована 14 февраля 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsığorta"ya məxsus 34 avtomobil təkrar hərraca çıxarılacaq

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