Автомобили "Азерсыгорта" вновь выставят на аукцион с 25%-ной скидкой

11:37

Государственная служба по вопросам имущества выставляет на аукцион 34 автомобиля, принадлежащих страховой компании "Азерсыгорта", находящейся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, торги состоятся 6 марта в 10:30 в Центре имущественных услуг в Баку.

Это уже третья попытка продажи этих автомобилей, и теперь транспортные средства предлагаются с 25%-ной скидкой.

Желающие принять участие должны подать документы не позднее, чем за три банковских дня до начала аукциона и внести залог.

Напомним, что лицензия "Азерсыгорта" на страховую деятельность решением Центробанка Азербайджана была аннулирована 14 февраля 2024 года.