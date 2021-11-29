Автоконцерн Nissan вложит свыше 17 млрд долларов в разработку электромобилей

Японский автоконцерн Nissan намерен инвестировать в разработку электромобилей и гибридных автомобилей 2 триллиона иен (более 17,5 млрд долларов CША) в течение пяти лет.

Японский автоконцерн Nissan намерен инвестировать в разработку электромобилей и гибридных автомобилей 2 триллиона иен (более 17,5 млрд долларов CША) в течение пяти лет.

Как передает Report, об этом говорится заявлении компании.

Автоконцерн будет стремиться к 2026 году довести долю электромобилей, включая гибридные, до 55% от продаж в Японии и до 75% от продаж в Европе. К 2030 году доля электромобилей должна будет достигнуть 50% в мировых продажах новых автомобилей компании.

Также Nissan намерен к 2028 году выпустить электромобиль, оснащенный аккумулятором нового поколения – твердотельным.