Китайская компания запустит производство электробусов в Азербайджане в 2025 году

Китайская компания BYD Co Ltd запустит производство электробусов в Азербайджане в 2025 году, продукция будет направлена на обновление автобусного парка страны.

Китайская компания BYD Co Ltd запустит производство электробусов в Азербайджане в 2025 году, продукция будет направлена на обновление автобусного парка страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Проект реализуется при сотрудничестве с ОАО “Азербайджанская инвестиционная компания” с целью обновить автобусный парк страны за счет местного производства.

BYD Co Ltd была избрана среди ведущих 9 китайских, российских и венгерских компаний, специализирующихся в этой области.

Предприятие по производству автобусов с электродвигателем будет построено в Сумгайытском химическом промышленном парке. В рамках проекта планируется создать 800 новых рабочих мест.

Годовой объем производства с учетом внутреннего спроса и экспортных возможностей составит 500 единиц.

“Азербайджанская инвестиционная компания” будет участвовать в проекте в качестве акционера. Местным партнером BYD по проекту является ООО Electrify Azerbaijan, принадлежащее Sarda Group.

Китайская компания намерена первоначально инвестировать 34 млн долларов США в данный проект. На третий год с начала производства компания планирует также локализовать производство запасных частей для электробусов.

Кроме того, в рамках мероприятия COP29, которое состоится в Азербайджане в ноябре этого года, планируется завезти в Азербайджан электробусы BYD.

Согласно информации, в будущем сотрудничество с компанией BYD будет расширено до совместного производства малотоннажных грузовых электромобилей, электромоторов для коммунального хозяйства, легковых автомобилей с электромоторами и сборки аккумуляторов для хранения электроэнергии.

Компания планирует вложить в эти проекты дополнительные инвестиции в размере около 60 млн долларов США.