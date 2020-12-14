Австрия, Германия, Италия и Франция отказались от бизнес-форума "ЕС—Иран"

Париж объяснил это решение казнью журналиста в Иране

Послы Австрии, Германии, Италии и Франции не будут участвовать в бизнес-форуме «Европа—Иран» 14 декабря.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", Париж объяснил это решение «варварской и неприемлемой» казнью журналиста в Иране.

«Из-за варварской и неприемлемой казни журналиста Рухоллы Зама Франция наряду с Германией, Австрией и Италией отменяет участие своего посла в бизнес-форуме "Европа—Иран"»,— говорится в сообщении МИД Франции в Twitter .

Главного редактора новостного портала «Амад Ньюз» повесили в субботу, 12 декабря. Его задержали в октябре 2019 года за «антиреволюционную деятельность». Журналиста обвинили в сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Он активно освещал акции протеста в Иране в 2017–2018 годах.