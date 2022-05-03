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Avolon потерял более $300 млн из-за отказа РФ возвращать самолеты

Avolon потерял более $300 млн из-за отказа РФ возвращать самолеты Ирландская компания Avolon, являющаяся одним из крупнейших в мире лизингодателей, потеряла $304 млн в результате отказа российских авиалиний возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных государств.
Бизнес
3 мая 2022 г. 20:15
Avolon потерял более $300 млн из-за отказа РФ возвращать самолеты

Ирландская компания Avolon, являющаяся одним из крупнейших в мире лизингодателей, потеряла 304 млн долларов США в результате отказа российских авиалиний возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных государств.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете фирмы за первый квартал текущего года.

"В течение квартала Avolon признала обесценение в размере 304 млн долларов США из-за потерь в России после списания балансовой стоимости 10 находящихся в собственности самолетов до нуля", - сказано в документе. Согласно источникам британской газеты The Daily Telegraph, компания рассчитывает получить страховые выплаты в результате финансовых потерь.

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