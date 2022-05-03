Avolon потерял более $300 млн из-за отказа РФ возвращать самолеты

Ирландская компания Avolon, являющаяся одним из крупнейших в мире лизингодателей, потеряла $304 млн в результате отказа российских авиалиний возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных государств.

Ирландская компания Avolon, являющаяся одним из крупнейших в мире лизингодателей, потеряла 304 млн долларов США в результате отказа российских авиалиний возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных государств.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете фирмы за первый квартал текущего года.