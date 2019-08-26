Эксплуатацию Boeing 737 MAX могут возобновить в IV квартале 2019 года

Эксплуатация самолетов семейства Boeing 737 MAX, приостановленная после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, может быть возобновлена в IV квартале текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-президент по маркетингу Boeing Рэнди Тинсет.

"Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в IV квартале 2019 года", - сказал он, добавив, что такие сроки согласованы с авиавластями США.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек.

После трагедии в Эфиопии многие крупные авиакомпании, в том числе российская S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 max различных модификаций, в том числе 8 и 9.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что эксплуатация лайнеров семейства 737 MAX может возобновиться не ранее начала 2020 года, так как американский авиарегулятор дополнил новыми тестами процедуру сертификации машин. Издание также сообщало, что Boeing может приостановить производство этих самолетов, если регулятор не одобрит возобновление эксплуатации до конца года. Потери Boeing из-за приостановки использования самолета и отсрочек эксплуатации авиаконцерн оценивает в 4,9 млрд долларов.

Руководство Boeing признало, что в обоих лайнерах перед падением был сбой системы автоматического управления MCAS.