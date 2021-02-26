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Авиакомпания Norwegian отменила заказ на 88 самолетов производства Airbus

Авиакомпания Norwegian отменила заказ на 88 самолетов производства Airbus Перевозчик несет рекордные убытки, пассажиропоток весной 2020 года упал почти на 99%
Бизнес
26 февраля 2021 г. 20:55
Авиакомпания Norwegian отменила заказ на 88 самолетов производства Airbus
abc

Норвежская авиакомпания Norwegian отменила заказ на 88 узкофюзеляжных лайнеров производства компании Airbus.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании.

Авиакомпания понесла убытки в размере 4,8 миллиарда норвежских крон (около 93,5 млн долларов США) в четвертом квартале 2020 года из-за расторжения договоров купли-продажи с Airbus и Boeing.

Ранее Norwegian сообщала, что в январе 2021 года перевезла на 96% меньше пассажиров, чем за этот же месяц годом ранее. Norwegian планирует отказаться от выполнения рейсов на дальние расстояния и сосредоточиться на работе на европейском рынке на фоне последствий пандемии для авиаотрасли.

Согласно плану, в Европе в 2021 году Norwegian будет летать по примерно 50 направлениям, а в 2022 году их число расширится до 70. При этом компания планирует снизить цены на европейские перелеты.

Пассажиропоток норвежской авиакомпании весной 2020 года упал почти на 99% на фоне распространения коронавируса в мире и принятых в связи с этим ограничительных мер. При этом компания ранее заявляла, что намерена восстановить в полном объеме свою деятельность к январю 2022 года.

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