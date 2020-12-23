Авиакомпании США возвращают к работе отстраненных из-за COVID-19 сотрудников

Ведущие американские авиакомпании United Airlines и American Airlines готовятся вернуть на работу тысячи сотрудников, отправленных в неоплачиваемый отпуск из-за пандемии.
Как передает Report со ссылкой на телекомпанию
Как сообщает CNN, генеральный директор United Airlines Скотт Керби во вторник утром направил сотрудникам авиакомпании корпоративное письмо, в котором сообщил, что руководство планирует восстановить отправленных ранее в отпуск сотрудников в качестве временно занятых. "Это определенно хорошие новости для экономики, нашей отрасли и авиакомпании, но в особенности это радостное событие для тех, кому не выплачивалась зарплата, - отметил Керби. - Мы с нетерпением ждем их обратно".
В свою очередь руководство American Airlines также сообщило о намерении вернуть на работу несколько тысяч сотрудников, отправленных ранее в неоплачиваемые отпуска. "Мы ценим веру, которую проявляют по отношению к нам Конгресс и администрация, предоставляя эту дополнительную поддержку, и мы с гордостью принимаем ответственность, которая возлагается на нас", - приводит CNN слова главы авиаперевозчика Дага Паркера.
В общей сложности к работе смогут вернуться до 32 тыс. человек. Средств, предусмотренных новым пакетом помощи, хватит на выплату им заработной платы в период до 31 марта, подчеркивает CNN. Пассажирские перевозки значительно сократились в США из-за пандемии, в связи с чем авиакомпании отправили в неоплачиваемые отпуска десятки тысяч сотрудников.
Напомним, что Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер стимулирования экономики страны. В частности, из бюджета на оказание помощи малому бизнесу будет направлено 325 млрд долларов США, авиакомпаниям - 15 млрд долларов США. В воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти 900 млрд долларов США. Данная инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около 1,4 трлн долларов США.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не подпишет проект бюджета и пакет мер стимулирования экономики страны в нынешнем варианте, в частности он настаивает на том, что законодателям следует увеличить выплаты частным лицам и малому бизнесу.