Авиакомпании США просят помощи у правительства на 50 млрд долларов

Американские авиакомпании, несущие многомиллиардные убытки из-за эпидемии коронавируса, обратились за помощью к правительству.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщила торговая ассоциация Airlines for America (A4A).

В общей сложности компании надеются получить от государства около 50 млрд долларов США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Это втрое больше, чем понадобилось американской авиационной индустрии после террористических атак 11 сентября 2001 года. Во время мирового финансового кризиса 2008 года правительство США выделило американской авиаиндустрии около 80 млрд долларов США.

В настоящий момент представители индустрии обсуждают с администрацией президента детали того, в каком виде будет оказана финансовая поддержка, уточняют источники издания. Это могут быть займы, денежные гранты или освобождение от уплаты налогов и сборов. При этом сам Трамп уже заявил, что правительство готово оказать поддержку бизнесу: «Мы на 100% поддержим авиакомпании. Мы должны это сделать. Это не их ошибка»,— заявил во время-пресс-конференции в понедельник Дональд Трамп